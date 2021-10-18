Ингушский джитсер Илез Хашагульгов завоевал три медали на открытом чемпионате России в Москве

Он стал первым в списке чемпионов в абсолютной весовой категории в дисциплине No Gi. Еще одну медаль высшего достоинства Хашагульгов добыл в весе до 80 кг в дисциплине No Gi «без кимоно». В разделе «борьба в кимоно» в весовой категории до 80 кг Хашагульгов завоевал третье место.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, Илез выступал среди спортсменов коричневых поясов. За два дня схваток на чемпионате ингушский джитсер провёл десять боёв по шесть минут, показав традиционно блестящий результат.

В турнире принимало участие более 800 спортсменов из различных регионов России и других стран.