Ингушский джитсер Илез Хашагульгов завоевал три медали на открытом чемпионате России в Москве
Ингушский мастер единоборств Илез Хашагульгов успешно выступил на открытом чемпионате России по бразильскому джиу-джитсу в Москве.
Он стал первым в списке чемпионов в абсолютной весовой категории в дисциплине No Gi. Еще одну медаль высшего достоинства Хашагульгов добыл в весе до 80 кг в дисциплине No Gi «без кимоно». В разделе «борьба в кимоно» в весовой категории до 80 кг Хашагульгов завоевал третье место.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, Илез выступал среди спортсменов коричневых поясов. За два дня схваток на чемпионате ингушский джитсер провёл десять боёв по шесть минут, показав традиционно блестящий результат.
В турнире принимало участие более 800 спортсменов из различных регионов России и других стран.