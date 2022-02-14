Ингушский дзюдоист Адам Цечоев стал бронзовым призером всероссийских соревнований в Екатеринбурге

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в спортивном клубе «Родина» города Екатеринбурга. Цечоев выступал в весовой категории до 81 кг.

Турнир является традиционным и проводится в Екатеринбурге уже в 48 раз, в этом году он собрал рекордное количество регионов — 31, и 317 участников со всех уголков России.

В течение двух дней спортсмены разыграли 14 комплектов наград — 7 среди юниоров и 7 среди юниорок.