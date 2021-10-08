Ингушский дзюдоист Адам Цечоев вышел в финал юниорского первенства мира в Италии

Тренируется Адам Цечоев под руководством Магомеда Мальсагова.

Отметим, что первенство мира стартовало в итальянском городе Ольбия 6 октября и завершится 10 октября. В мировых состязаниях примут участие более пятисот спортсменов из 74 стран мира. По регламенту турнира, от каждой команды в каждой весовой категории могут быть заявлены не более двух дзюдоистов. Общее число атлетов в каждой сборной не может превышать девять юниоров и столько же юниорок.