Дзюдо

Ингушский дзюдоист Адам Цечоев вышел в финал юниорского первенства мира в Италии

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Представитель спортивного клуба «Чингиз» Адам Цечоев добрался до финала проходящего в Италии мирового первенства среди юниоров до 21 года, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе клуба. В схватке за «золото» ингушский спортсмен поборется с грузинским дзюдоистом Георгием Шеразадишвили.

Тренируется Адам Цечоев под руководством Магомеда Мальсагова.

Отметим, что первенство мира стартовало в итальянском городе Ольбия 6 октября и завершится 10 октября. В мировых состязаниях примут участие более пятисот спортсменов из 74 стран мира. По регламенту турнира, от каждой команды в каждой весовой категории могут быть заявлены не более двух дзюдоистов. Общее число атлетов в каждой сборной не может превышать девять юниоров и столько же юниорок.

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