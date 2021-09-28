Дзюдо

Ингушский дзюдоист Ахмед Богатырёв в составе сборной УФО стал победителем командного чемпионата России

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Опубликованы итоги командного чемпионата России по дзюдо — 2021 в городе Майкопе, по этим данным, ингушский спортсмен Ахмед Богатырёв (до 66 кг) в составе сборной УФО по дзюдо стал победителем соревнований.

Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», Атам Барахоев (до 73 кг), Урусхан-Бек Балаев (до 81 кг) и Вахид Даурбеков (свыше 100 кг) в составе сборной ПФО по дзюдо стали бронзовыми призёрами командного чемпионата России по дзюдо — 2021.

Акроман Парчиев (до 73 кг) в составе сборной Санкт-Петербурга по дзюдо стал бронзовым призёром.

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