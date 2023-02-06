Дзюдо

Ингушский дзюдоист Акроман Парчиев завоевал серебро на всероссийских соревнованиях

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Ингушский дзюдоист Акроман Парчиев, представляющий Санкт-Петербург, стал серебряным призёром Всероссийских соревнований среди юниоров до 23 лет памяти легендарного разведчика Николая Кузнецова.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», состязания проходили в столице Урала уже в 49-й раз. Мастера татами 2001–2005 годов рождения оспаривали 7 комплектов медалей у юношей и девушек. Парчиев боролся в весовой категории до 81 кг.

По итогам соревнований спортсмен прошел отбор на первенство России по дзюдо, которое состоится 17–19 марта там же, в Екатеринбурге.

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