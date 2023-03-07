Ингушский дзюдоист Джафар Костоев стал бронзовым призером рейтингового турнира

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», соревнования прошли в столице Узбекистана. Костоев выступал в весовой категории до 100 кг.

После этого турнира обновился мировой рейтинг дзюдоистов. Джафар поднялся на четыре позиции и занимает в настоящее время 14-е место в мировом рейтинге среди лучших дзюдоистов в весовой категории до 100 кг. Также Костоев замыкает десятку лучших в весовой категории до 100 кг в личном олимпийском рейтинге (примечание от IJF: на сегодняшний день олимпийская квалификация не является официальной).

Турнир в Ташкенте прошёл без участия представителей России и Белоруссии, с которых не снят запрет на выступления в турнирах под эгидой IJF. В столице Узбекистана за три дня спортсмены из 49 стран разыграли 14 комплектов медалей — по семь в соревнованиях мужчин и женщин, а также призовой фонд в размере 154 тысячи евро. В неофициальном командном зачёте победу одержали японские дзюдоисты, на счету которых 9 наград — 4 золота, 3 серебра и 2 бронзы.

Напомним, Джафар Костоев месяц назад, 5 февраля, завоевал серебро на рейтинговом турнире в Париже.