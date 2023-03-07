Ингушский дзюдоист Джафар Костоев стал бронзовым призером рейтингового турнира
Ингушский спортсмен Джафар Костоев, выступающий за сборную ОАЭ по дзюдо, стал бронзовым призёром Международного рейтингового турнира серии «Большой шлем» Tashkent Grand Slam 2023.
По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», соревнования прошли в столице Узбекистана. Костоев выступал в весовой категории до 100 кг.
После этого турнира обновился мировой рейтинг дзюдоистов. Джафар поднялся на четыре позиции и занимает в настоящее время 14-е место в мировом рейтинге среди лучших дзюдоистов в весовой категории до 100 кг. Также Костоев замыкает десятку лучших в весовой категории до 100 кг в личном олимпийском рейтинге (примечание от IJF: на сегодняшний день олимпийская квалификация не является официальной).
Турнир в Ташкенте прошёл без участия представителей России и Белоруссии, с которых не снят запрет на выступления в турнирах под эгидой IJF. В столице Узбекистана за три дня спортсмены из 49 стран разыграли 14 комплектов медалей — по семь в соревнованиях мужчин и женщин, а также призовой фонд в размере 154 тысячи евро. В неофициальном командном зачёте победу одержали японские дзюдоисты, на счету которых 9 наград — 4 золота, 3 серебра и 2 бронзы.
Напомним, Джафар Костоев месяц назад, 5 февраля, завоевал серебро на рейтинговом турнире в Париже.