Дзюдо

Ингушский дзюдоист Хасан Халмурзиев в составе клуба «Явара Нева» выиграл Лигу чемпионов Европы

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Ингушский дзюдоист Хасан Халмурзиев в составе клуба «Явара Нева» выиграл Лигу чемпионов Европы, питерцы в десятый раз стали лучшим клубом континента, сообщили газете «Ингушетия» в Федерации дзюдо России.

Клуб из Северной столицы не просто вернул себе первое место, которое уступил в 2019 году, но и поставил выдающийся рекорд, победив в главном европейском турнире в юбилейный, десятый раз.

Ближайшего «преследователя» по числу таких трофеев, немецкий клуб «ТСВ Абенсберг», «Явара» победила в непростом полуфинале, в который попала автоматически благодаря высокому посеву. Вперед «Явару» вывел Хасан Халмурзиев (до 81 кг), победив Тимо Кавелиуса ровно на экваторе поединка. К этому моменту у Хасана было одно «шидо», а у немца — два, и обоюдная желтая карточка от французского судьи Батая стала для Кавелиуса роковой.

Соперниками россиян в решающей встрече стали сербы из «Црвены звезды», усиленные несколькими грозными легионерами. Однако на сей раз «Явара Нева» быстро расставила всё по местам, одержав убедительную победу.

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