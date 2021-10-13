Ингушский дзюдоист Хусейн Халмурзиев выступит в Париже на престижном рейтинговом турнире
Ингушский спортсмен Хусен Халмурзиев заявлен в составе сборной России на турнир по дзюдо серии «Большой шлем».
16 октября в Париже (Франция) стартует Международный рейтинговый турнир по дзюдо Paris Grand Slam 2021, который неофициально считается «малым чемпионатом мира» и самым престижным из других этапов «Мирового тура». Заслуженный мастер спорта из Ингушетии выступит на этих соревнованиях в весовой категории до 90 кг, сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт».
Напомним, что меньше месяца назад Хусен Халмурзиев становился бронзовым призёром Международного турнира серии Гран-при в Хорватии.