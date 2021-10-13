Дзюдо

Ингушский дзюдоист Хусейн Халмурзиев выступит в Париже на престижном рейтинговом турнире

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Ингушский спортсмен Хусен Халмурзиев заявлен в составе сборной России на турнир по дзюдо серии «Большой шлем».

16 октября в Париже (Франция) стартует Международный рейтинговый турнир по дзюдо Paris Grand Slam 2021, который неофициально считается «малым чемпионатом мира» и самым престижным из других этапов «Мирового тура». Заслуженный мастер спорта из Ингушетии выступит на этих соревнованиях в весовой категории до 90 кг, сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт».

Напомним, что меньше месяца назад Хусен Халмурзиев становился бронзовым призёром Международного турнира серии Гран-при в Хорватии.

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