Дзюдо

Ингушский дзюдоист Магомед Тумгоев стал победителем престижного турнира в Краснодаре

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Ингушский дзюдоист Магомед Тумгоев стал победителем VIII Открытого традиционного турнира памяти заслуженного тренера Узбекской ССР, мастера спорта СССР Валерия Куприянова.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли в городе Краснодаре. Тумгоев выступал в весовой категории до 66 кг. Тренирует спортсмена Магомед Камурзоев.

Отмечается, что состязания, которые собрали более трёхсот участников, прошли сразу в 3-х возрастных категориях: 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 годов рождения.

 

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