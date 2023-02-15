Ингушский дзюдоист Магомед Тумгоев стал победителем престижного турнира в Краснодаре

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли в городе Краснодаре. Тумгоев выступал в весовой категории до 66 кг. Тренирует спортсмена Магомед Камурзоев.

Отмечается, что состязания, которые собрали более трёхсот участников, прошли сразу в 3-х возрастных категориях: 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 годов рождения.