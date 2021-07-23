Олимпиада

Ингушский дзюдоист Муса Могушков вступит в борьбу за олимпийские награды 26 июля

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В борьбу за олимпийские награды ингушский атлет Муса Могушков, включенный в состав сборной России по дзюдо, вступит 26 июля.

Согласно итогам жеребьевки на предстоящих Олимпийских играх в Токио его первым соперником станет азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев, который является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 и Чемпионата мира 2017 года.

В случае, если Могушков победит в этой схватке, на пути к золоту ему придется встретиться с еще одной звездой мирового дзюдо — золотым призером Олимпиады в Рио японцем Сёхэй Оно.

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