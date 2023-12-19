Ингушский дзюдоист стал первым на международных соревнованиях в Санкт-Петербурге

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, Боков выступал на турнире среди юношей 2006-2008 годов рождения в весовой категории до 50 кг.

Отмечается, что на соревнованиях в Северной столице на татами вышло более 1800 юных спортсменов из различных государств, в том числе Монголии, Греции, Республики Беларусь, Узбекистана, Казахстана.