Ингушский дзюдоист стал первым на международных соревнованиях в Санкт-Петербурге
Ингушский спортсмен Ислам Боков завоевал золотую медаль на Международных соревнованиях по дзюдо на призы олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева в Санкт-Петербурге.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, Боков выступал на турнире среди юношей 2006-2008 годов рождения в весовой категории до 50 кг.
Отмечается, что на соревнованиях в Северной столице на татами вышло более 1800 юных спортсменов из различных государств, в том числе Монголии, Греции, Республики Беларусь, Узбекистана, Казахстана.