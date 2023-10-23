Дзюдо

Ингушский дзюдоист Султан Плиев завоевал золото на первенстве СКФО во Владикавказе

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Султан Плиев завоевал золото на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо — 2023 среди юниоров до 21 года во Владикавказе.

Как сообщил газете «Ингушетия» интернет-ресурс «ИнгушСпорт», соревнования являлись отбором на первенство России. Плиев выступил в весовой категории до 60 кг.

Хорошо выступили и другие ингушские дзюдоисты. Так, Ибрагим Китиев и Муслим Гамботов заняли вторые места в весовых категориях до 81 кг и до 90 кг соответственно. Третьи места заняли Ислам Боков (до 55 кг), Магомед Алгатов (до 55 кг), Рамазан Бисаев (до 60 кг).

Напомним, в течение двух дней на этих состязаниях обладателей 14 комплектов наград определили среди 278 участников.

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