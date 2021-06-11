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Ингушский единоросс Магомед Тумгоев оплатил расходы за дорогостоящий насос для подачи воды

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Депутат Народного собрания Ингушетии, единоросс Магомед Тумгоев оплатил расходы за дорогостоящий насос для подачи воды в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района.

На днях во время пятничного намаза в селе он услышал о проблеме с водой из-за поломки насоса и принял быстрое решение помочь людям. Об этом газете «Ингушетия» рассказал житель Назрани Ислам Хаштыров, который собирался привезти новый насос через несколько дней.

«Пусть все наши опоздания в решении сделать хорошее будут такими, чтобы другие мусульмане успевали раньше нас. А мы будем в следующий раз стараться успевать сделать добро раньше других», — написал Хаштыров.

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