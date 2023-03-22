«Единая Россия»

Ингушский единоросс оказал помощь Макке Оздоевой в выезде на лечение

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В рамках недели приёма граждан в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» обратилась семья с просьбой оказать содействие в выезде Макки Оздоевой на лечение.

Прикованная к инвалидному креслу 14-летняя девушка из сельского поселения Долаково в настоящее время проходит дорогостоящее лечение и реабилитацию в различных медучреждениях страны в надежде на выздоровление.

По итогу обращения депутат Госдумы Бекхан Барахоев оплатил лечение и взял на себя все расходы по реабилитации и последующей операции девочки.

 

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