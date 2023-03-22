Ингушский единоросс оказал помощь Макке Оздоевой в выезде на лечение

Прикованная к инвалидному креслу 14-летняя девушка из сельского поселения Долаково в настоящее время проходит дорогостоящее лечение и реабилитацию в различных медучреждениях страны в надежде на выздоровление.

По итогу обращения депутат Госдумы Бекхан Барахоев оплатил лечение и взял на себя все расходы по реабилитации и последующей операции девочки.