Ингушский единоросс оказал помощь Макке Оздоевой в выезде на лечение
В рамках недели приёма граждан в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» обратилась семья с просьбой оказать содействие в выезде Макки Оздоевой на лечение.
Прикованная к инвалидному креслу 14-летняя девушка из сельского поселения Долаково в настоящее время проходит дорогостоящее лечение и реабилитацию в различных медучреждениях страны в надежде на выздоровление.
По итогу обращения депутат Госдумы Бекхан Барахоев оплатил лечение и взял на себя все расходы по реабилитации и последующей операции девочки.