Ингушский единоросс Юсуп Богатырев принял участие в акции «Собери ребенка в школу»

Он вручил двум десяткам детей из малоимущих семей портфели со всем необходимым для успешного старта в новом учебном году.

Партийный активист, сообщили в региональном отделении «ЕР», особо отметил важность обеспечения равных условий образования для всех детей, независимо от социального и финансового положения их семей.