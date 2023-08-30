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Ингушский единоросс Юсуп Богатырев принял участие в акции «Собери ребенка в школу»

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Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Назрани Юсуп Богатырев принял участие в акции «Собери ребенка в школу».

Он вручил двум десяткам детей из малоимущих семей портфели со всем необходимым для успешного старта в новом учебном году.

Партийный активист, сообщили в региональном отделении «ЕР», особо отметил важность обеспечения равных условий образования для всех детей, независимо от социального и финансового положения их семей.

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