Ингушский фермер впервые получит урожай сои в сентябре

«В таких масштабах, на площади 40 гектаров, в нашем регионе её выращивают впервые», — сказано в пресс-релизе.

Идея выращивать эту бобовую культуру пришла ему в голову в прошлом году.

«Для того, чтобы заняться выращиванием сои, пришлось сначала подготовить и выровнять почву, как того требует технология выращивания данной культуры. Иначе будут большие потери», — рассказал Булгучев.

Фермер считает сою капризной культурой, требующей тщательного ухода, наведываться на поля приходится каждые три дня. По его мнению, несмотря на это, выращивание сои более рентабельное дело, чем заниматься другими агрокультурами.

«Для оценки качества процесса выращивания сои я приглашал опытных специалистов, которые занимаются возделыванием этой культуры уже много лет. Чтобы растения лучше подпитывались, мы используем живые бактерии, которые специально для этого закупаем. Они не только повышают урожайность, но и способствуют интенсивному развитию клубеньков», — подчеркнул фермер.

Приступить к уборке урожая в хозяйстве планируют уже в сентябре. Харон рассчитывает получить до пяти тонн соевой культуры.

Как пояснили в Минсельхозе, питательные свойства сои столь высоки, что на нее делают ставки в деле решения глобальной проблемы голода. Соевые бобы содержат в три раза больше белка, чем яйца, и в 12 раз больше, чем молоко. Соя богата витаминами B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, минералами (кальций, фосфор, железо, магний, калий и цинк), незаменимыми жирными кислотами омега-3 и омега-6, фитонутриентами.