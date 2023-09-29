Ингушский филиал фонда «Защитники Отечества» отправил в санаторий участника СВО

«Во время службы в зоне специальной военной операции у Муслима резко ухудшилось состояние здоровья. Медики констатировали инфаркт. Боец лечился в военном госпитале, а восстанавливаться вернулся домой. В филиал фонда Муслим обратился с просьбой посодействовать в получении путевки на санаторно-курортное лечение», — рассказал собеседник.

По его словам, социальный координатор Хаваж Ведзижев обратился к руководству Министерства здравоохранения и договорился о выделении ветерану боевых действий путевки в один из крымских санаториев. Уже спустя несколько дней защитник Отечества отправился в город Саки.

Отмечается, что своему социальному координатору мужчина звонит и рассказывает, как проходит его лечение, делится впечатлениями о курорте и искренне благодарит за помощь и поддержку.

«Хочу поблагодарить фонд «Защитники Отечества» за то, что дали мне возможность приехать в санаторий «Саки» на реабилитацию», — сообщил Муслим Кодзоев.