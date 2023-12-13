СВО

Ингушский филиал фонда «Защитники Отечества» помог матери ветерана СВО

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Филиал фонда «Защитники Отечества» в регионе помог матери участника специальной военной операции получить путевку в санаторий, сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве.

«Ветеран боевых действий Ислам Дзангиев обратился в филиал фонда с просьбой посодействовать в выделении путевки на санаторно-курортное лечение для своей матери», — рассказал собеседник.

По его словам, социальный координатор Адам Дзангиев собрал необходимые документы и обратился к руководству лечебно-оздоровительного центра в Сурхахах.

Отмечается, что для лечения матери бойца была выделена бесплатная путевка.

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