Ингушский филиал фонда «Защитники Отечества» помог матери ветерана СВО

«Ветеран боевых действий Ислам Дзангиев обратился в филиал фонда с просьбой посодействовать в выделении путевки на санаторно-курортное лечение для своей матери», — рассказал собеседник.

По его словам, социальный координатор Адам Дзангиев собрал необходимые документы и обратился к руководству лечебно-оздоровительного центра в Сурхахах.

Отмечается, что для лечения матери бойца была выделена бесплатная путевка.