Ингушский филиал фонда «Защитники Отечества» помог матери ветерана СВО
Филиал фонда «Защитники Отечества» в регионе помог матери участника специальной военной операции получить путевку в санаторий, сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве.
«Ветеран боевых действий Ислам Дзангиев обратился в филиал фонда с просьбой посодействовать в выделении путевки на санаторно-курортное лечение для своей матери», — рассказал собеседник.
По его словам, социальный координатор Адам Дзангиев собрал необходимые документы и обратился к руководству лечебно-оздоровительного центра в Сурхахах.
Отмечается, что для лечения матери бойца была выделена бесплатная путевка.