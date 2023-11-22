Ингушский филиал фонда «Защитники Отечества» помог ветерану СВО
Филиал фонда «Защитники Отечества» в регионе помог получить меры социальной поддержки ветерану специальной военной операции, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
«В фонд обратился ветеран СВО Асланбек Цуров с просьбой посодействовать в получении региональных мер социальной поддержки. Координатор Малсаг Вышегуров связался с представителями военного комиссариата по Сунженскому району и решил вопрос», — рассказал собеседник.
По его словам, ветеран получил все полагающиеся ему по закону меры соцподдержки.
«Большое человеческое спасибо хочу сказать социальному координатору Малсагу Вышегурову и всему коллективу фонда. Помощь, которую вы оказываете, очень ценна для нас», — отметил ветеран.