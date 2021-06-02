Ингушский филиал РСЦ обменялся опытом с коллегами из Чеченской Республики

«Познакомиться с работой специалистов в г. Сунжу приехала представительная делегация во главе с руководителем Чеченского филиала Вахидом Дидиевым. В числе приехавших были также замруководителя А. Темир-Алиев, начальник отдела семеноводства З. Пашаева, ведущий агроном отдела защиты растений М. Каварнукаева и ведущие агрономы Грозненского отдела Н. Сайдулаева и Т. Умарова», — рассказал газете «Ингушетия» руководитель пресс-службы Руслан Боков.

По его словам, руководитель Керим Белхароев устроил для гостей обзорную экскурсию по территории Ингушского филиала РСЦ. Он познакомил их с работой отделов защиты растений и семеноводства, бухгалтерии, отдела кадров. Поговорили коллеги и о своей работе на цифровой платформе «АгроСемЭксперт» и «Цифровой фитомониторинг».

Главный агроном Россельхозцентра по Ингушетии Усман Сампиев в свою очередь рассказал чеченским коллегам о работе ПЦР лаборатории, и об исследованиях, проводимых Ингушским РСЦ методом листовой диагностики. Пообщались гости и со специалистами Сунженского районного отдела.

Далее знакомство с работой филиала продолжилось в Назрани, где на базе Назрановского межрайонного отдела налажено производство полезного энтомофага — габробракона. В регионе понимают, что внедрение и развитие биологических методов защиты растений — важная задача, которая стоит перед аграриями. Ведь это полезное насекомое является эффективным средством борьбы со многими видами опасных чешуекрылых вредителей и прекрасной альтернативой химическим препаратам.

Еще одним пунктом в ходе визита по обмену опытом стало посещение садового информационно-консультационного центра.

Стоит отметить, что во время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса садовый центр Ингушского РСЦ работал в дистанционном режиме. Жители республики могли по телефону либо через Инстаграм заказать семена, удобрения, садовый инвентарь и прочие товары. Доставка заказов осуществлялась курьерской службой. Также специалистами была организована «горячая линия для садоводов и огородников». Агрономы в телефонном режиме абсолютно бесплатно консультировали граждан по вопросам растениеводства.

«Проведенной экскурсией специалисты Чеченского филиала остались довольны и пригласили ингушских коллег в Грозный. Стороны отметили значимость подобных встреч не только для обмена опытом, но и для укрепления дружеских связей», — рассказал Руслан Боков об итогах визита.