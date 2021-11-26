Ингушский фонд «Клуб добрых людей» провел акцию на республиканской станции переливания крови

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Благотворительный фонд «Клуб добрых людей» провел в очередной раз акцию «Зажги свое сердце» на республиканской станции переливания крови в Назрани, сообщили газете «Ингушетия» в учреждении здравоохранения.

«Клуб добрых людей» проводит подобные акции каждые два месяца. Мы сформировали свой список доноров, которые систематически сдают кровь. Это и студенты, и представители разных организаций«, — отметила Хяди Костоева, технический специалист благотворительного фонда социальной помощи и поддержки граждан «КДЛ».

С каждым годом к акции активнее присоединяется молодежь. Сдавая кровь, доноры не только спасают чью-то жизнь, но и заботятся о своём здоровье. По словам медиков, в несколько раз снижается риск инфаркта и инсульта, а также улучшается обмен веществ.

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