Ингушский фонд «Клуб добрых людей» провел акцию на республиканской станции переливания крови

«Клуб добрых людей» проводит подобные акции каждые два месяца. Мы сформировали свой список доноров, которые систематически сдают кровь. Это и студенты, и представители разных организаций«, — отметила Хяди Костоева, технический специалист благотворительного фонда социальной помощи и поддержки граждан «КДЛ».

С каждым годом к акции активнее присоединяется молодежь. Сдавая кровь, доноры не только спасают чью-то жизнь, но и заботятся о своём здоровье. По словам медиков, в несколько раз снижается риск инфаркта и инсульта, а также улучшается обмен веществ.