Ингушский фотограф запустил NFT коллекцию лучших работ

«Это первая коллекция NFT, выпущенная компанией Bull Rock на блокчейне Binance Smart Chain. В коллекцию вошли лучшие работы фотографа, и мы с гордостью должны отметить, что Адам один из немногих фотографов России, чьи работы выставлены на продажу в виде NFT», — сказал Аушев.

По его словам, музеи, мировые галереи и крупнейшие аукционные дома присоединились к движению NFT.

«Сегодня мы рады объявить о том, что компания Bull Rock ведет переговоры с Государственным музеем изобразительных искусств республики о выпуске в свет лимитированной серии NFT с цифровыми копиями предметов изобразительного искусства», — добавил криптотрейдер.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) — цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. NFT является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году.