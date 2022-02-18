Ингушский фотограф запустил NFT коллекцию лучших работ
Фотограф из Ингушетии Адам Сагов запустил свою первую NFT коллекцию «SAG», куда вошли его лучшие работы, сообщил газете «Ингушетия» член команды криптотрейдеров Bull Rock Магомед Аушев.
«Это первая коллекция NFT, выпущенная компанией Bull Rock на блокчейне Binance Smart Chain. В коллекцию вошли лучшие работы фотографа, и мы с гордостью должны отметить, что Адам один из немногих фотографов России, чьи работы выставлены на продажу в виде NFT», — сказал Аушев.
По его словам, музеи, мировые галереи и крупнейшие аукционные дома присоединились к движению NFT.
«Сегодня мы рады объявить о том, что компания Bull Rock ведет переговоры с Государственным музеем изобразительных искусств республики о выпуске в свет лимитированной серии NFT с цифровыми копиями предметов изобразительного искусства», — добавил криптотрейдер.
Невзаимозаменяемый токен (NFT) — цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. NFT является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году.