Ингушский фотограф Заур Плиев стал дипломантом Всероссийского конкурса

Заур Плиев участвовал в двух номинациях: «Серия фотографий» и «Одиночная фотография».

В серии «Встреча у родника» фотограф показал старинный ингушский обычай знакомства парня и девушки, отражающий особенности менталитета народа. Эту серию фотографий он сделал в Ассинском ущелье, у живописного Эка-Чожинского водопада.

В номинации «Одиночная фотография» Плиев представил пять своих работ. Среди них «Амазонка на охоте», «Кунацкая», «Ингушское гостеприимство», «Современная интерпретация древней старины» и «Зов предков». Если первая работа является отсылкой к мифам и легендам ингушского народа, то остальные отражают отношение ингушей к гостю. Локациями для этих фото стали музей этнографии в Башне Согласия в Магасе и горная Ингушетия с ее величественными памятниками древнего ингушского зодчества.

«Посредством своих работ, которые были отмечены на конкурсе, Зауру Плиеву удалось показать самобытную национальную культуру ингушского народа, её глубокие корни, уходящие в далекое прошлое, а также сохранение и развитие уникальной народной культуры Ингушетии в условиях богатейшего полиэтнического пространства нашей страны», — рассказала заместитель директора РДНТ Марем Котиева.

В этом году в конкурсе приняли участие представители 63 регионов России, представив более 2 тысяч фотографий. 58 лучших фоторабот, среди которых есть и работы Заура Плиева, будут представлены на итоговой выставке. Эту выставку организаторы конкурса планируют сделать передвижной.

Напомним, конкурс «Вдохновение: художественные образы этно-визуализации» проходил в рамках Года культурного наследия народов России и Международного десятилетия языков коренных народов и был направлен на взаимообогащение культур, сохранение единого культурного пространства нашей страны, гармонизацию межэтнических и межнациональных отношений, а также укрепление дружеских связей между народами России.