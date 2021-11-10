Конкурс был организован Центром культуры народов России. Жюри, в состав которого вошли эксперты Союза фотохудожников России и фотокорреспонденты федеральных и региональных СМИ, оценивало работы как профессиональных фотохудожников, так и любителей в номинациях «Одиночная фотография» и «Серия фотографий».

На конкурс поступило более 2 тысяч заявок из 54 регионов страны, из них 10 работ принадлежали ингушскому мастеру. По итогам конкурса отобрано 53 работы, среди которых фотографии молодого талантливого фотохудожника Заура Плиева.