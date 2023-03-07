Ингушский футболист Аслан Муталиев дебютировал в составе краснодарской «Кубани»

По информации портала ingfootdall, хавбек провёл начало матча на скамейке запасных, а на 64-й минуте он вышел на поле, заменив Илью Мосейчука. Аслан очень активно включился в игру, стараясь своими прорывами по флангу и прострелами обострять игру у чужих ворот. На 83-й минуте ингушский футболист мог стать и автором голевой передачи.

«Рубин» после победы над «Кубанью» поднялся на второе место в турнирной таблице. «Кубань» находится на 16-й строчке, в зоне вылета. В следующем туре казанцы 12 марта примут на своем поле ульяновскую «Волгу», а кубанцы в тот же день сыграют на выезде против владикавказской «Алании».