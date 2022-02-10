Футбол

Ингушский футболист Аслан Муталиев снова в лидерах молодежного чемпионата

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Ингушский футболист Аслан Муталиев (ФК «Спартак») снова возглавляет рейтинг ТОП-5 игроков молодёжного первенства России по футболу М-Лига.
 

На этот раз спортсмен в лидерах по количеству обводок. Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что Муталиев возглавлял ТОП-5 игроков М-Лиги по количеству ключевых передач.

Напомним, молодёжное первенство России по футболу — турнир, разыгрываемый молодёжными командами клубов Российской премьер-лиги и командами Юношеской футбольной лиги.

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