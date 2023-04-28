Ингушский футболист Хаваж Гойгов включен в символическую сборную ЮФЛ-Юг-2

По информации ingfootball, в матче 2-го тура ингушская команда одержала на своём поле минимальную победу над новороссийским «Черноморцем» (1:0).

Отмечается, что в отчетной игре Хаваж стал автором победного гола — на 56-й минуте игрок добил мяч в сетку после того, как голкипер противника справился с его первым ударом. Напомним, Хаваж включается в символическую сборную первый раз в текущем сезоне.