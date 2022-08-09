Ингушский футболист Магомед Оздоев дебютировал в составе турецкого «Фатих Карагюмрюк»

Магомед проводил дебютный матч за турецкую команду. В моменте с первым голом «Карагюмрюка» Оздоев совершил отбор в центре поля, что привело к забитому мячу в ворота «Аланьяспора». К тому же футболист пробежал больше всех на поле.

По информации портала ingfootball, в матче первого тура турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» проиграл «Аланьяспору» из турецкого города Аланья. Встреча прошла в Стамбуле на «Олимпийском стадионе Ататюрка» и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Аланьяспора».

В следующем туре «Карагюмрюк» сыграет 21 августа на выезде против стамбульского «Бешикташа».