Футбол

Ингушский футболист Магомед Оздоев снова вернулся на поле после долгого перерыва

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Ингушский футболист Магомед Оздоев снова вернулся на поле после долгого перерыва в составе клуба «Зенит».

На днях питерский «Зенит» на своём поле обыграл футбольный клуб «Нижний Новгород» со счётом 5:1, в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги. Полузащитник питерской команды вступил в игру на 61-й минуте матча.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», в июле текущего года Оздоев получил травму и пропустил почти 4 месяца.

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