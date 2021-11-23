Ингушский футболист Магомед Оздоев снова вернулся на поле после долгого перерыва

На днях питерский «Зенит» на своём поле обыграл футбольный клуб «Нижний Новгород» со счётом 5:1, в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги. Полузащитник питерской команды вступил в игру на 61-й минуте матча.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», в июле текущего года Оздоев получил травму и пропустил почти 4 месяца.