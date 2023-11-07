Футбол

Ингушский футболист Магомед Оздоев в матче греческой Суперлиги забил победный гол

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Ингушский футболист Магомед Оздоев в составе греческого «ПАОК» забил победный гол в ворота «Олимпиакоса» в десятом туре греческой Суперлиги, встреча прошла в Пирее на стадионе «Караискакис» и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

По информации портала ingfootball, с первых минут в составе «ПАОК» вышел ингушский полузащитник Магомед Оздоев. В свой 31-й день рождения Магомед отметился забитым мячом, установив окончательную точку в разгроме соперника.

Отмечается, что на 78-й минуте Магомед с близкой дистанции отправил мяч практически в пустые ворота «Олимпиакоса». Для полузащитника это третий гол в последних двух играх за клуб. На 89-й минуте Магомед был заменен на Штефана Шваба.

«Пока мы на четвертом месте в турнирной таблице после этого матча, а «Олимпиакос» сохранил, несмотря на поражение от нас, второе место», — отметили в клубе «ПАОК».

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