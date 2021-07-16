Футбол

Ингушский футболист Магомед Оздоев включен в число лучших игроков прошлого сезона

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В число лучших игроков прошлого сезона включён ингушский футболист, полузащитник питерского «Зенита» и сборной России по футболу Магомед Оздоев.

Накануне исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил список 33-х лучших игроков РПЛ сезона 2020/2021 (по три игрока на каждую позицию).

Полузащитники: Денис Макаров («Рубин»); Малком («Зенит»); Вандерсон («Краснодар»); Кристиан Нобоа («Сочи»); Вильмар Барриос («Зенит»); Вендел («Зенит»); Гжегож Крыховяк («Локомотив»); Никола Влашич (ЦСКА); Магомед Оздоев («Зенит»); Хвича Кварацхелия («Рубин»); Даниил Лесовой («Динамо»); Чидера Эджуке (ЦСКА).

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