Футбол

Ингушский футболист Магомед Оздоев забил четвертый гол в текущем сезоне Турецкой суперлиги

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Ингушский полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев в очередном матче забил гол.

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», на днях футбольный клуб «Фатих Карагюмрюк» на своём поле обыграл коллег из «Сивасспор» со счётом 4:3 в рамках 24-го тура Турецкой суперлиги.

Отмечается, что Оздоев вышел на поле в стартовом составе и в середине второго тайма забил свой четвёртый гол в текущем сезоне.

 

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