Ингушский футболист Магомед Оздоев забил четвертый гол в текущем сезоне Турецкой суперлиги
Ингушский полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев в очередном матче забил гол.
По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», на днях футбольный клуб «Фатих Карагюмрюк» на своём поле обыграл коллег из «Сивасспор» со счётом 4:3 в рамках 24-го тура Турецкой суперлиги.
Отмечается, что Оздоев вышел на поле в стартовом составе и в середине второго тайма забил свой четвёртый гол в текущем сезоне.