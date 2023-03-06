Ингушский футболист Магомед Оздоев забил четвертый гол в текущем сезоне Турецкой суперлиги

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», на днях футбольный клуб «Фатих Карагюмрюк» на своём поле обыграл коллег из «Сивасспор» со счётом 4:3 в рамках 24-го тура Турецкой суперлиги.

Отмечается, что Оздоев вышел на поле в стартовом составе и в середине второго тайма забил свой четвёртый гол в текущем сезоне.