Футбол

Ингушский футболист Магомед Оздоев забил очередной гол в рамках Турецкой суперлиги

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Ингушский спортсмен Магомед Оздоев в составе команды «Фатих Карагюмрюк» забил гол в ворота футбольного клуба «Фенербахче».

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», «Фатих Карагюмрюк» уступил футболистам из именитого клуба со счётом 1:2 в рамках 28-го тура Турецкой суперлиги.

Ингушский полузащитник Магомед Оздоев вышел на поле в стартовом составе своей команды и на 24-й минуте открыл счёт в матче, забив свой пятый гол в текущем сезоне.

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