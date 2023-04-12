Ингушский футболист Магомед Оздоев забил очередной гол в рамках Турецкой суперлиги
Ингушский спортсмен Магомед Оздоев в составе команды «Фатих Карагюмрюк» забил гол в ворота футбольного клуба «Фенербахче».
По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», «Фатих Карагюмрюк» уступил футболистам из именитого клуба со счётом 1:2 в рамках 28-го тура Турецкой суперлиги.
Ингушский полузащитник Магомед Оздоев вышел на поле в стартовом составе своей команды и на 24-й минуте открыл счёт в матче, забив свой пятый гол в текущем сезоне.