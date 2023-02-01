Ингушский футболист Магомед Оздоев забил очередной мяч в матче турецкой суперлиги

По информации портала ingfootball, Оздоев вышел на поле в стартовом составе своей команды и провел практически всю игру. Магомед сравнял счет на 49-й минуте — хавбек ворвался в штрафную и, опередив вратаря в гонке за мяч, точным красивым ударом отправил в верхний дальний угол ворот соперника.

Матч завершился со счётом 1:1. Это уже третий мяч ингушского футболиста в текущем сезоне. Его команда занимает 10-е место в турнирной таблице.