Футбол

Ингушский футболист Магомед Оздоев забил очередной мяч в матче турецкой суперлиги

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Ингушский полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев забил гол в ворота команды «Бешикташ» в матче 22-го тура турецкой суперлиги.

По информации портала ingfootball, Оздоев вышел на поле в стартовом составе своей команды и провел практически всю игру. Магомед сравнял счет на 49-й минуте — хавбек ворвался в штрафную и, опередив вратаря в гонке за мяч, точным красивым ударом отправил в верхний дальний угол ворот соперника.

Матч завершился со счётом 1:1. Это уже третий мяч ингушского футболиста в текущем сезоне. Его команда занимает 10-е место в турнирной таблице.

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