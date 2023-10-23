Футбол

Ингушский футболист Магомед Оздоев забил первые голы за греческий клуб «Паок»

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Героем матча между греческими командами «Паок» и «Атромитос» стал ингушский футболист Магомед Оздоев, выступающий за первый клуб.

Как сообщил газете «Ингушетия» портал ingfootball, полузащитник «Паок» оформил голевой дубль в игре, что позволило его команде отпраздновать успех в матче 8-го тура греческой Суперлиги. Встреча прошла в Салониках на стадионе «Тумба» и завершилась со счетом 2:0.

На 42-й минуте Магомед мастерским ударом головой с углового отправил мяч точно в цель. А в начале второй половины встречи ингушский футболист забил свой второй гол, который получился очень впечатляющим — с центра штрафной пробил изящным ударом через себя.

Напомним, для Оздоева это стали первые голы за греческий клуб. «Паок» после пятой победы в сезоне продолжает находиться на второй строчке в таблице и отстает от лидера «Олимпиакоса» на два балла.

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