Ингушский футболист Магомед Оздоев забил первые голы за греческий клуб «Паок»

Как сообщил газете «Ингушетия» портал ingfootball, полузащитник «Паок» оформил голевой дубль в игре, что позволило его команде отпраздновать успех в матче 8-го тура греческой Суперлиги. Встреча прошла в Салониках на стадионе «Тумба» и завершилась со счетом 2:0.

На 42-й минуте Магомед мастерским ударом головой с углового отправил мяч точно в цель. А в начале второй половины встречи ингушский футболист забил свой второй гол, который получился очень впечатляющим — с центра штрафной пробил изящным ударом через себя.

Напомним, для Оздоева это стали первые голы за греческий клуб. «Паок» после пятой победы в сезоне продолжает находиться на второй строчке в таблице и отстает от лидера «Олимпиакоса» на два балла.