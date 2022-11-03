Футбол

Ингушский футболист махачкалинского «Динамо» помог своей команде выйти в 1/8 финала Кубка России

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Ингушский футболист Хазбулат Хамхоев помог своей команде выйти в 1/8 финала Кубка России, сообщает интернет-ресурс «Ингушспорт».

Махачкалинский футбольный клуб «Динамо» на своём поле в серии послематчевых пенальти (в основное время счёт 0:0) обыграл футбольный клуб «Динамо» из Владивостока в рамках пятого раунда Кубка России по футболу.

Отмечается, что ингушский вратарь «Динамо» (Махачкала) Хазбулат Хамхоев вышел на поле в стартовом составе. Он смог отбить один пенальти, и со счётом 5:3 махачкалинцы прошли дальше.

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