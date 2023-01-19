Ингушский футболист Солтмурад Бакаев в составе «Рубина» забил очередной гол

По информации портала ingfootball, игра прошла в Турции и завершилась со счетом 4:2 в пользу казанцев. Бакаев начал матч в стартовом составе своей команды. На 24-й минуте Солтмурад сделал счет 2:0. Хавбек получил мяч при входе в штрафную, выдержал паузу и с линии вратарской отправил мяч точно в цель.

Следующий контрольный матч казанский «Рубин» сыграет 21 января текущего года с болгарским «Берое».