Футбол

Ингушский футболист Солтмурад Бакаев в составе «Рубина» забил очередной гол

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Ингушский полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев отметился голом в футбольном матче с тольяттинским «Акроном».

По информации портала ingfootball, игра прошла в Турции и завершилась со счетом 4:2 в пользу казанцев. Бакаев начал матч в стартовом составе своей команды. На 24-й минуте Солтмурад сделал счет 2:0. Хавбек получил мяч при входе в штрафную, выдержал паузу и с линии вратарской отправил мяч точно в цель.

Следующий контрольный матч казанский «Рубин» сыграет 21 января текущего года с болгарским «Берое».

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