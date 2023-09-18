Ингушский футболист Зелимхан Бакаев перейдет в один из клубов ОАЭ

«В Абу-Даби выступает три клуба высшего дивизиона ОАЭ — «Аль-Вахда», «Аль-Джазира» и «Бани Яс». Один из этих клубов арендует Бакаева до конца текущего сезона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что трансферное окно в ОАЭ открыто до 21 сентября.

Напомним, в текущем сезоне Бакаев провел 8 клубных матчей. За сборную России он принял участие в 12 матчах и забил один мяч.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что футболист забил гол в ворота иранского клуба «Сепахан».