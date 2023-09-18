Футбол

Ингушский футболист Зелимхан Бакаев перейдет в один из клубов ОАЭ

0

Ингушский полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев может продолжить карьеру в чемпионате ОАЭ. Спортсмен вылетел в Абу-Даби, сообщает «Спорт-Экспресс».

«В Абу-Даби выступает три клуба высшего дивизиона ОАЭ — «Аль-Вахда», «Аль-Джазира» и «Бани Яс». Один из этих клубов арендует Бакаева до конца текущего сезона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что трансферное окно в ОАЭ открыто до 21 сентября.

Напомним, в текущем сезоне Бакаев провел 8 клубных матчей. За сборную России он принял участие в 12 матчах и забил один мяч.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что футболист забил гол в ворота иранского клуба «Сепахан».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Фондом «Сафмар» закуплена спецтехника для коммунальщиков Карабулака Ингушетии
Воспитанники спортклуба «Гладиатор» Ингушетии успешно выступили на первенстве России по ММА
В горной Ингушетии пройдет фестиваль бега в рамках V марафона «Джейрах»
Парламентарии Ингушетии поздравили с полувековым юбилеем школу в селе Инарки
В Ингушетии дошкольников чаще всего водят на курсы подготовки к школе
Жители села в Ингушетии обеспокоены строительством мусороперерабатывающего полигона в 5 км от населенного пункта
Ингушетия по нацпроекту получила 160 млн руб. на возведение ФОКа
Студенты-медики из Ингушетии стали финалистами международной олимпиады по терапии
В Ингушетии отреставрировали древнюю усыпальницу
Ингушские спортсмены успешно выступили на открытом межрегиональном турнире в Чечне
Работы ингушских мастеров представили на фестивале культуры и спорта народов Юга России

Главное

Яндекс.Метрика

 