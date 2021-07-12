Футбол

Ингушский футболист Зелимхан Бакаев признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Сочи»

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Ингушский футболист Зелимхан Бакаев признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Сочи», он забил гол и отдал голевую передачу в этой игре.

По информации интернет-портала «Ингушспорт», московский «Спартак» обыграл футбольный клуб «Сочи» со счётом 4:0, в рамках первого тура «Кубка Матч-премьер» по футболу.

Ингушский полузащитник «Спартака» вышел на поле в стартовом составе и уже на шестой минуте игры забил красивый гол. На 38-й минуте Зелимхан Бакаев отдал голевую передачу на Резиуана Мирзова, который удвоил счёт.

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