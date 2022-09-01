Футбол

Ингушский футболист Зелимхан Бакаев стал соавтором гола в матче питерского «Зенита» с воронежским «Факелом»

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Ингушский футболист Зелимхан Бакаев стал соавтором гола в матче питерского «Зенита» против воронежского «Факела» в рамках Кубка России.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Оба гола в игре были забиты еще в первом тайме. На 23-й минуте ингушский полузащитник питерцев Зелимхан Бакаев пробил по воротам соперника с радиуса штрафной — мяч рикошетом от ноги Маттео Кассьерры залетел в сетку ворот. В итоге, мяч был записан на колумбийского нападающего. На 33-й минуте Маттео Кассьерра оформил дубль после подачи с углового и принёс своей команде победу. Во втором тайме голов забито не было.

Зелимхан начал матч в стартовом составе своей команды. На 21-й минуте Зелимхан ворвался в штрафную «Факела», ушёл от подката защитника и низом прострелил во вратарскую, где Густаво Мантуан тянулся к мячу, но сумел пробить в ближний угол ворот — голкипер ногой отразил мяч. Спустя две минуты ингушский футболист стал соавтором первого забитого мяча питерцев. На 61-й минуте Бакаев получил жёлтую карточку, а через шесть минут был заменен на Андрея Мостового.

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