Ингушский футболист Зелимхан Бакаев стал соавтором гола в матче питерского «Зенита» с воронежским «Факелом»

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Оба гола в игре были забиты еще в первом тайме. На 23-й минуте ингушский полузащитник питерцев Зелимхан Бакаев пробил по воротам соперника с радиуса штрафной — мяч рикошетом от ноги Маттео Кассьерры залетел в сетку ворот. В итоге, мяч был записан на колумбийского нападающего. На 33-й минуте Маттео Кассьерра оформил дубль после подачи с углового и принёс своей команде победу. Во втором тайме голов забито не было.

Зелимхан начал матч в стартовом составе своей команды. На 21-й минуте Зелимхан ворвался в штрафную «Факела», ушёл от подката защитника и низом прострелил во вратарскую, где Густаво Мантуан тянулся к мячу, но сумел пробить в ближний угол ворот — голкипер ногой отразил мяч. Спустя две минуты ингушский футболист стал соавтором первого забитого мяча питерцев. На 61-й минуте Бакаев получил жёлтую карточку, а через шесть минут был заменен на Андрея Мостового.