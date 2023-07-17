Ингушский футболист Зелимхан Бакаев стал трехкратным обладателем суперкубка России

Как сообщил интернет ресурс «ИнгушСпорт», в Казани «Зенит» в серии послематчевых пенальти обыграл московский «ЦСКА» (основное время 0:0) в матче за суперкубок России по футболу-2023.

Ингушский полузащитник питерцев Зелимхан Бакаев реализовал свой одиннадцатиметровый удар и вместе с командой завоевал первый трофей в новом сезоне.