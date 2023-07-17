Футбол

Ингушский футболист Зелимхан Бакаев стал трехкратным обладателем суперкубка России

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Ингушский футболист Зелимхан Бакаев в составе питерского «Зенита» стал трехкратным обладателем суперкубка России.

Как сообщил интернет ресурс «ИнгушСпорт», в Казани «Зенит» в серии послематчевых пенальти обыграл московский «ЦСКА» (основное время 0:0) в матче за суперкубок России по футболу-2023.

Ингушский полузащитник питерцев Зелимхан Бакаев реализовал свой одиннадцатиметровый удар и вместе с командой завоевал первый трофей в новом сезоне.

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