Ингушский футболист Зелимхан Бакаев стал трехкратным обладателем суперкубка России
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев в составе питерского «Зенита» стал трехкратным обладателем суперкубка России.
Как сообщил интернет ресурс «ИнгушСпорт», в Казани «Зенит» в серии послематчевых пенальти обыграл московский «ЦСКА» (основное время 0:0) в матче за суперкубок России по футболу-2023.
Ингушский полузащитник питерцев Зелимхан Бакаев реализовал свой одиннадцатиметровый удар и вместе с командой завоевал первый трофей в новом сезоне.