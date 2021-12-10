Ингушский футболист Зелимхан Бакаев своим голом вывел московский «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», 9 декабря московский «Спартак» в гостях обыграл футбольный клуб «Легия» со счётом 0:1 в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Ингушский полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев вышел на поле в стартовом составе и на 17-й минуте забил единственный гол в этом матче, что позволило «Спартаку» с первого места в группе выйти в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Напомним, что на последней минуте матча вратарь «Спартака» Александр Селихов отбил пенальти.