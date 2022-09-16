Ингушский футболист Зелимхан Бакаев вызван в сборную России по футболу

По информации портала ingfootball, всего в списке значатся 28 футболистов, в том числе ингушский полузащитник питерского «Зенита» Зелимхан Бакаев. Вингер вызывается в сборную России с октября 2019 г., за которую провел 12 матчей и забил один гол.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 24 сентября в Бишкеке против команды Киргизии. С 19 по 22 сентября футболисты будут тренироваться на базе в Новогорске, после чего вылетят в Бишкек.