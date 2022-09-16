Футбол

Ингушский футболист Зелимхан Бакаев вызван в сборную России по футболу

0

Тренерский штаб национальной команды России во главе с Валерием Карпиным назвал состав сборной на сентябрьский учебно-тренировочный сбор и товарищеский матч с командой Киргизии.

По информации портала ingfootball, всего в списке значатся 28 футболистов, в том числе ингушский полузащитник питерского «Зенита» Зелимхан Бакаев. Вингер вызывается в сборную России с октября 2019 г., за которую провел 12 матчей и забил один гол.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 24 сентября в Бишкеке против команды Киргизии. С 19 по 22 сентября футболисты будут тренироваться на базе в Новогорске, после чего вылетят в Бишкек.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В фонд музея МКЖР Ингушетии переданы в дар награды участника Первой мировой войны
Представители Ингушетии приняли участие в международной агропромышленной выставке «МинводыАГРО»
В Ингушетии пройдет второй этап чемпионата республики по шашкам среди незрячих и слабовидящих
Для Союза писателей Ингушетии будет выделено помещение
В городе Карабулаке Ингушетии устраняют крупную утечку воды
Жителей Ингушетии призвали не рассылать неподтвержденную информацию об участниках СВО
На «Экосистему» завели два дела за возгорание ТКО на свалке в Ингушетии
Калиматов поблагодарил родителей погибших в ходе СВО военнослужащих за сыновей
Глава Ингушетии учредил 155 стипендий для лучших студентов
Фургон с мясом неизвестного происхождения задержали в Ингушетии
В столице Ингушетии прошло мероприятие антинаркотической направленности

Главное

Яндекс.Метрика

 