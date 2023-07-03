Футбол

Ингушский футболист Зелимхан Бакаев забил гол в ворота азербайджанского «Нефтчи»

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Ингушский футболист Зелимхан Бакаев забил гол в составе питерского «Зенита» в ворота азербайджанского «Нефтчи» в рамках «Кубка Премьер».

Как сообщил интернет-ресурс «ИнгушСпорт», питерский «Зенит» на своём поле обыграл футбольный клуб «Нефтчи» (Баку) со счётом 3:1. Ингушский полузащитник «Зенита» забил гол на 80-й минуте игры.

Отмечается, что следующую игру именитый российский клуб проведёт 4 июля против сербского футбольного клуба «Црвена Звезда».

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