Ингушский футболист Зелимхан Бакаев забил гол в ворота азербайджанского «Нефтчи»

Как сообщил интернет-ресурс «ИнгушСпорт», питерский «Зенит» на своём поле обыграл футбольный клуб «Нефтчи» (Баку) со счётом 3:1. Ингушский полузащитник «Зенита» забил гол на 80-й минуте игры.

Отмечается, что следующую игру именитый российский клуб проведёт 4 июля против сербского футбольного клуба «Црвена Звезда».