Ингушский футболист Зелимхан Бакаев забил гол в ворота азербайджанского «Нефтчи»
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев забил гол в составе питерского «Зенита» в ворота азербайджанского «Нефтчи» в рамках «Кубка Премьер».
Как сообщил интернет-ресурс «ИнгушСпорт», питерский «Зенит» на своём поле обыграл футбольный клуб «Нефтчи» (Баку) со счётом 3:1. Ингушский полузащитник «Зенита» забил гол на 80-й минуте игры.
Отмечается, что следующую игру именитый российский клуб проведёт 4 июля против сербского футбольного клуба «Црвена Звезда».