Футбол

Ингушский футболист Зелимхан Бакаев забил очередной гол в составе питерского «Зенита»

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Ингушский футболист Зелимхан Бакаев забил гол в матче второго этапа 1/4 финала Кубка России московского «Динамо» с питерским «Зенитом».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась со счетом 1:1 в основное время, а в серии пенальти удачливее оказались динамовцы (5:4).

По информации портала ingfootball, ингушский полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев стал автором единственного забитого мяча питерцев в отчетной игре. На 36-й минуте Дуглас Сантос подал в центр штрафной точно на Зелимхана, который пробил красивым ударом головой в ворота соперника.

Для хавбека это второй гол в Кубке, еще в конце прошлого месяца Зелимхан практически таким же ударом головой поразил ворота ульяновской «Волги». На 70-й минуте Зелимхан получил желтую карточку, а через 15 минут был заменен на Алексея Сутормина.

«Зенит» вылетел из Кубка России, а москвичи продолжат бороться за данный трофей. В Российской премьер-лиге следующий матч питерцы проведут 19 марта на выезде против московского ЦСКА.

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