Ингушский футболист Зелимхан Бакаев записал на свой счёт очередную голевую передачу

На днях московский «Спартак» на сборах в Дубае (ОАЭ) провёл товарищеский матч с малазийским футбольным клубом «Джохор». Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев вышел на поле в стартовом составе и на 71-й минуте игры стал соавтором гола в ворота малазийской команды. Отмечается, что Зелимхан выполнил навесную передачу с углового флажка, после которой спартаковцы сравняли счёт в матче.