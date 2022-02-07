Футбол

Ингушский футболист Зелимхан Бакаев записал на свой счёт очередную голевую передачу

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Ингушский футболист, полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев записал на свой счёт очередную голевую передачу.

На днях московский «Спартак» на сборах в Дубае (ОАЭ) провёл товарищеский матч с малазийским футбольным клубом «Джохор». Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев вышел на поле в стартовом составе и на 71-й минуте игры стал соавтором гола в ворота малазийской команды. Отмечается, что Зелимхан выполнил навесную передачу с углового флажка, после которой спартаковцы сравняли счёт в матче.

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