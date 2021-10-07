Ингушский футбольный клуб «Ангушт» двумя победами подряд завершает свое выступление на первенстве третьей лиги

Назрановцы в гостях 6 октября обыграли махачкалинское «Динамо» со счётом 0:1 и четыре дня назад, 3 октября, на стадионе Центральный имени Р. Аушева в Назрани обыграли астраханский «Волгарь-Ю» со счётом 3:1.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», на этом сезон в третьей лиге для ингушской команды завершается на втором месте в турнирной таблице.