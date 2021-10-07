Футбол

Ингушский футбольный клуб «Ангушт» двумя победами подряд завершает свое выступление на первенстве третьей лиги

0

Футбольный клуб «Ангушт» двумя победами подряд завершает своё выступление на первенстве третьей лиги зоны ЮФО-СКФО.

Назрановцы в гостях 6 октября обыграли махачкалинское «Динамо» со счётом 0:1 и четыре дня назад, 3 октября, на стадионе Центральный имени Р. Аушева в Назрани обыграли астраханский «Волгарь-Ю» со счётом 3:1.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», на этом сезон в третьей лиге для ингушской команды завершается на втором месте в турнирной таблице.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
10 сайтов закрыли по требованию прокуратуры Ингушетии за информацию об изготовлении взрывчаток
В Сунженском районе Ингушетии прошли рейдовые мероприятия по пилорамам
Ингушские дзюдоисты из Якутии успешно выступили на первенстве ДФО
Майнера из соседней республики обвинили в хищении электроэнергии на 1,7 млн рублей в Ингушетии
Профессорам Ингушского госуниверситета вручили дипломы доктора наук
Лайнер Superjet 100 назван в честь ингушской столицы Магаса
Ингушские юнармейцы и кадеты представили республику на Всероссийской военно-спортивной игре «Победа»
Ингушетия получит более 12,5 млн рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19
Ингушский госуниверситет в лидерах по количеству заявок от региона на участие в «Школе кавказоведения»
В Ингушетии число умерших с Covid-19 выросло до 330 человек
В рамках программы «Пушкинская карта» в Назрани состоится спектакль «Пока арба не перевернулась»

Главное

Яндекс.Метрика

 