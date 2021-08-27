Ингушский гоcуниверситет объявил дополнительный набор абитуриентов
Ингушский государственный университет объявил дополнительный набор абитуриентов на бюджетные места, оставшиеся после зачисления по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Как сообщила пресс-служба вуза, дополнительная информация размещена на официальном сайте университета.
По вопросам обращаться в приемную комиссию по адресу: г. Назрань, Гамурзиевский округ, ул. Магистральная, 39. Телефоны: 8 (8734) 55-42-21 (доб. 157), 8 (8734) 55-42-21 (доб. 160), 8 (928) 695-63-23, 8 (928) 729-60-47.