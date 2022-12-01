Ингушский голкипер Хазбулат Хамхоев получил почётный приз

Как сообщил портал ingfootball, в награде болельщики прописали прозвище вратаря «Тигр», которое дали ему фанаты махачкалинцев за его невероятные спасения, прыгучесть, броски на линии ворот.

Индивидуальную награду страж ворот получил на встрече с главой Дагестана Сергеем Меликовым, посвященной окончанию первой части сезона.

Отмечается, что в текущем сезоне Хазбулат провел за «Динамо» во всех турнирах 17 матчей. За отчетный период вратарь отбил три пенальти, дважды попал в топ-5 лучших игроков недели первенства Первой лиги.

Прошедший сезон во Второй лиге стал вообще прорывным для Хазбулата —страж ворот обновил рекорд «сухой» серии для голкиперов в российских футбольных первенствах, продержав свои ворота в неприкосновенности 11 матчей подряд. В 30 играх прошедшего первенства Хазбулат пропустил лишь 11 голов, а в 22 встречах оставил свои владения в неприкосновенности. Надежная и уверенная игра Хазбулата помогла махачкалинскому коллективу досрочно, за тур до окончания сезона, выиграть чемпионат и завоевать путевку в ФНЛ.