Ингушский город воинской славы Малгобек удостоен меча Победы

«Все мы помним, какой ценой был завоеван этот статус города-героя и какое значение имела защита Малгобекского рубежа для исхода Сталинградской битвы», - написал в своем Telegram-канале Глава республики Махмуд-Али Калиматов, принимавший участие в мероприятии.

«Меч Победы - это еще одна достойная награда за подвиг наших солдат. Вечная им память!» - добавил Калиматов.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в торжественном мероприятии примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, российские сенаторы, представители Минобороны страны, Герои Советского Союза и России, ветераны ВОВ, участники боевых действий и представители военно-патриотических общественных движений.

Напомним, за массовый героизм, проявленный защитниками города в ходе оборонительной операции 1942-1943 годов, указом Президента России 8 октября 2007 года Малгобеку присвоено почетное звание «Город воинской славы».