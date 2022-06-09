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Ингушский город воинской славы Малгобек удостоен меча Победы

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В зале славы Музея Победы на Поклонной горе в Москве состоялась торжественная церемония вручения городам воинской славы мечей Победы, среди которых и ингушский Малгобек.

«Все мы помним, какой ценой был завоеван этот статус города-героя и какое значение имела защита Малгобекского рубежа для исхода Сталинградской битвы», - написал в своем Telegram-канале Глава республики Махмуд-Али Калиматов, принимавший участие в мероприятии.

«Меч Победы - это еще одна достойная награда за подвиг наших солдат. Вечная им память!» - добавил Калиматов.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в торжественном мероприятии примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, российские сенаторы, представители Минобороны страны, Герои Советского Союза и России, ветераны ВОВ, участники боевых действий и представители военно-патриотических общественных движений.

Напомним, за массовый героизм, проявленный защитниками города в ходе оборонительной операции 1942-1943 годов, указом Президента России 8 октября 2007 года Малгобеку присвоено почетное звание «Город воинской славы».

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